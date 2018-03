Minister-president Rutte naar VN-Veiligheidsraad in New York

Minister-president Rutte zit op woensdag 28 maart 2018 de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York voor. Op de agenda staat die dag een high-level open debat over modernisering van vredesmissies (‘Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations’), dat wordt georganiseerd door het Nederlands voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad.

Op dinsdag 27 maart ontmoet minister-president Rutte secretaris-generaal Guterres voor een bilateraal gesprek in aanloop naar het debat.

Het Koninkrijk der Nederlanden is in 2018 tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad. De hele maand maart is het Koninkrijk ook voorzitter van de Veiligheidsraad.