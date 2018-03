Benoeming voorzitter Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

De heer prof.mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels wordt de voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen voor de afwikkeling van schadeclaims in het aardbevingsgebied. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming vindt plaats op basis van het Besluit mijnbouwschade Groningen van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Van Ravels (1958) is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij ook verbonden is als onderzoeker aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Hij is gespecialiseerd in Nederlands bestuursrecht en heeft onder meer onderzoekthema’s als aansprakelijkheid van de overheid en rechtsbescherming tegen de overheid.

De tijdelijke commissie mijnbouwschade bestaat uit een deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bezwaar met in totaal 8 leden. De commissie bestaat uit zowel leden met juridische expertise als leden met civiel technische expertise. De leden worden voor een periode van 2 jaar benoemd. Tevens komt er een onafhankelijke Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen, waarvan de heer mr. T.G. (Thijs) Drupsteen voorzitter wordt.

De besluiten tot benoeming van de leden van de tijdelijke commissies worden gepubliceerd in de Staatscourant.