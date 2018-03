Doorstroming op A1 bij Muiderberg fors verbeterd

Met een bezoek aan de nieuwe A1 bij Muiderberg markeerde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag de afronding van het grote wegproject A1/A6. Het traject van 23 kilometer tussen Diemen en Almere Haven heeft sinds de openstelling in oktober 2017 direct al voor een flinke verbetering van de doorstroming gezorgd.

Beeld: ©MinIenW

Uit de verkeerscijfers die vandaag zijn gepresenteerd blijkt dat tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen de filezwaarte met meer dan 80 procent is afgenomen. Ook op aangrenzende wegen staan er minder files nadat het verkeer vorig najaar van de nieuwe weg gebruik is gaan maken. Terwijl het verkeer sinds 2014 met zo’n 13 procent is gegroeid.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het geweldig dat we bij het knooppunt Muiderberg beter kunnen doorrijden. We zien meteen het effect van het huzarenstukje dat hier is geleverd. Een van de drukste regio’s van ons land heeft meer bewegingsruimte gekregen. En dat is belangrijk voor de mensen die hier elke dag langs rijden en voor de economische groei van dit gebied. Het is een project waar we trots op mogen zijn: het aquaduct en de nieuwe spoorbrug zijn sterke staaltjes van Hollands vakmanschap.”

Knooppunt Muiderberg

Vanaf oktober 2017 zijn er op de A1/A6 twee keer vijf rijstroken en een wisselbaan met twee extra rijstroken in de spits beschikbaar voor alle weggebruikers. Dat is bijna drie jaar eerder dan de geplande oplevering in 2020. Hiermee heeft een van de drukste regio’s van ons land weer meer bewegingsruimte gekregen. Er is een tweede Hollandse Brug gebouwd, een nieuwe spoorbrug bij Muiderberg en een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De A1 loopt tegenwoordig door het breedste aquaduct van Europa onder de Vecht door. Ook de kwaliteit van de leefomgeving is verbeterd. Zo is de snelweg bij Muiden 300 meter verder van deze stad af komen te liggen en het sluipverkeer in de omgeving is afgenomen.

Knooppunt Muiderberg stond voorheen op plek 1 in de lijst met regionale file knelpunten. Inmiddels valt het knooppunt bijna uit deze regionale top 10. Ook op aangrenzende wegen zoals de A6 en de A9 staat er minder file nu het verkeer vlotter kan worden afgewikkeld.

Van Schiphol naar Almere

Het project A1/A6 maakt deel uit van het grote wegproject tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierbij worden de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken verbreed. Het project bestaat uit vijf delen. Net als bij Muiderberg zijn ook de extra rijstroken op de A10-Oost/A1 Diemen in gebruik genomen. De werkzaamheden op de A9 Gaasperdammerweg en de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost zijn volop aan de gang. In 2020 gaat ook de schop in de grond voor de werkzaamheden aan de A9 ter hoogte van Amstelveen.



Het project is van groot belang voor de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Een goede doorstroming van het verkeer is een voorwaarde voor de economische ontwikkeling van deze regio. Met het grote project wordt ook de leefbaarheid in de omgeving verbeterd.

