Steeds gewoner dat 17-jarigen achter het stuur zitten

Steeds meer jongeren zitten al op hun 17e achter het stuur. In 2017 zijn er voor het eerst meer 17-jarigen geslaagd voor het eerste rijexamen dan 18-jarigen. De jongeren maken gebruik van de regeling 2toDrive waarmee ze vervroegd hun rijbewijs kunnen halen en onder begeleiding van een coach de weg op kunnen. De succesvolle regeling die startte als experiment wordt met ingang van 15 maart definitief ingevoerd.

Sinds de start van 2toDrive hebben ruim 240.000 jongeren vervroegd hun B rijbewijs gehaald. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen en vanaf 16,5 jaar starten met praktijklessen. Als jongeren 17 worden, kunnen ze vervolgens het praktijkexamen voor het rijbewijs afleggen en nadat ze zijn geslaagd tot hun 18e verjaardag onder begeleiding de weg op.



Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zette vandaag bij een bezoek aan een examencentrum van het CBR in Schelluinen geslaagde 17-jarigen in het zonnetje:

“Veilig rijden vraagt veel oefenen. Deze jonge bestuurders gaan uiteindelijk met meer ervaring op pad, omdat ze onder begeleiding al veel gereden hebben. 2toDrive is een beproefd recept waarmee steeds meer 17-jarigen het felbegeerde rijbewijs halen. Nu het experiment wordt omgezet in een definitieve wet maken we de weg vrij voor nog meer jongeren om vervroegd het rijbewijs te halen. Het is mooi om te zien dat zo veel 17-jarigen dit willen.”

Positief effect

Het begeleid rijden voor jongeren werd in 2011 als experiment gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. Jonge en beginnende bestuurders zijn vaker betrokken bij ongelukken omdat ze minder ervaring hebben. Uit ervaringen in het buitenland bleek dat jongeren minder ongevallen en overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach ervaring opdoen.

Uit een evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de resultaten met het experiment in Nederland bleek dat het rijden onder begeleiding een positief effect heeft. De jonge automobilisten nemen het begeleid rijden serieus, doen veel rijervaring op en leren op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan

Meer 17-jarigen geslaagd

In totaal slaagden in 2017 ruim 33.000 17-jarigen bij de eerste keer voor het rijexamen. Ze haalden daarmee een beter resultaat dan de 18-jarigen.

De jongeren hebben gemiddeld twee coaches waarmee zij maximaal een jaar onder begeleiding rijden, zodra ze geslaagd zijn. Zij mogen er maximaal vijf op de begeleiderspas hebben staan. Vaak gaat het om (een van) de ouders of iemand anders uit de naaste familie.

Het 2toDrive experiment wordt definitief met nieuwe wetgeving die half maart van kracht is.