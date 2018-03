Aftrekposten populair op website Belastingdienst

Mensen zoeken voor hun belastingaangifte bij de Belastingdienst sinds 1 maart vooral naar informatie over aftrekposten, zoals zorg- en studiekosten en giften. De meeste mensen die aangifte doen, zoeken hun informatie op de website. De Belastingdienst roept belastingplichtigen op goed te kijken naar de vooraf ingevulde gegevens. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze gegevens. Ook dienen ze deze aan te vullen waar nodig, met name bij de aftrekposten.

Online informatie vinden

De pagina’s op Belastingdienst.nl over eigen woning en heffingskortingen zijn ook populair, evenals algemene hulpmiddelen zoals de aangiftechecklist. Ook vinden mensen antwoorden op veelgestelde vragen op Belastingdienst.nl/aangifte.

Via sociale media ontving de Belastingdienst in de eerste week ruim 1300 vragen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode bijna 1700. Ook verstuurt de Belastingdienst tweets over onderwerpen waar veel vragen over binnenkomen. Een mogelijke verklaring van het lagere aantal vragen via sociale media is dat het online aangifte doen via MijnBelastingdienst ieder jaar soepeler loopt.

Op tijd aangifte doen

Mensen die aangifte inkomstenbelasting 2017 moeten doen hebben hiervoor tot 1 mei de tijd. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt gegarandeerd voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.