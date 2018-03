Medaille uitreiking uitgezonden militairen ‘Operation Inherent Resolve’

Ruim 100 Nederlandse militairen ontvingen donderdag 15 maart 2018 op vliegbasis Eindhoven de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS in het Midden-Oosten. De medailles werden uitgereikt door de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De gedecoreerde militairen sloten hiermee hun uitzending officieel af.

Wijnen: “U hebt zich allemaal ingezet voor hetzelfde belangrijke doel. En dat doel is, het verslaan van ISIS. U hebt bijgedragen aan het verslaan van een organisatie die ook wel ‘de exporteur van terreur’ wordt genoemd. Deze strijd is nog niet klaar, maar uw inzet is voor de mensen in Syrië en Irak van onschatbare waarde. Wees daar trots op. En weet dat Nederland u daar dankbaar voor is."

De militairen, grotendeels afkomstig van vliegbases Eindhoven en Geilenkirchen, maakten deel uit van het derde detachement van de Air Task Force Air-to-Air Refueling (ATF AAR). Zij waren tot eind 2017 uitgezonden naar Koeweit voor ‘Operation Inherent Resolve’. Het detachement zorgde met de KDC-10 voor de veelgevraagde air-to-air refueling capaciteit en voor het tactisch transport met de C-130 Hercules. Zij leverden bijvoorbeeld munitie en voedsel aan strijdende grondtroepen. Koeweit was daarbij het verzamelpunt waar alle goederen en personeel binnenkwamen en van daaruit werden verspreid naar omliggende landen. Vanaf ruim 9000 meter hoogte brachten bemanningen van het Airborne Warning And Control System (AWACS) vliegtuig het operatiegebied in kaart. Met deze informatie kon zowel in de lucht als op de grond veiliger worden geopereerd.



“Voor het eerst in jaren is Eindhoven weer officieel met een eigen detachement en twee toestellen op uitzending geweest. Wij zijn bijna dagelijks met elkaar bezig om missies van anderen, waar ook ter wereld, te ondersteunen. Maar, in deze hoedanigheid gaan wij niet vaak met elkaar op missie”, vertelt vliegbasiscommandant, kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan, desgevraagd.

“Als ik terug kijk naar onze bijdrage aan deze missie, dan kan ik maar één woord bedenken: trots. Trots op de gezamenlijke inzet die is geleverd. Trots dat wij, ondanks de ouder wordende KDC-10 en C-130 Hercules, nog steeds mee doen in grootschalige internationale luchtcampagnes. En bijzonder trots op de flexibiliteit om een uitzending te draaien met een KDC-10 en C-130 detachement en tegelijkertijd hulp te kunnen bieden met de andere KDC-10 en twee C-130’s aan de mensen die getroffen werden door orkaan Irma op Sint-Maarten. Daarmee hebben wij laten zien dat we als vliegbasis Eindhoven snel, robuust en wereldwijd inzetbaar zijn,” aldus Boekholt.

Medaille

De Herinneringsmedaille Internationale Missies werd toegekend aan de militairen die ten minste 30 dagen onafgebroken aan de missie hebben deelgenomen. De medaille werd onder toeziend oog van familie en vrienden uitgereikt. Als blijk van dank en waardering ontvingen de partners van de militairen een anjer en de kinderen kregen een speciale medaille.

Waarderingsspeld

Na afloop van de uitreiking kregen drie bemanningsleden van de KDC-10 uit handen van plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen, een waarderingsspeld opgespeld. Zij tankten boven het operatiegebied twee Amerikaanse F-22 jachtvliegtuigen bij in de lucht. Hoewel de KDC-10 niet in de lucht was voor deze taak, maar de jachtvliegtuigen geen alternatief hadden vanwege een kapot eigen tankervliegtuig, konden zij hen van brandstof voorzien. Door deze bijdrage konden de vliegtuigen veilig terugkeren naar hun thuisbasis.