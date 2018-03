Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. S. Verheijen, mevrouw mr. F.V.L.M. Giebels-Wannyn en de heer mr. F.J.F. Gerard worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtsgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De heer Gerard (1961) begint per 1 juli 2018 als rechter civiele rechtspraak in eerste aanleg in combinatie met rechter-commissaris strafrechtspraak met als standplaats Bonaire. Hij is op dit moment (senior-)rechter bij de rechtbank Limburg. Daarvoor was hij ook al werkzaam als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bij het gerecht in eerste aanleg te Aruba.

Mevrouw Verheijen (1973) begint per 1 augustus 2018 als rechter strafrechtspraak in combinatie met de civiele rechtspraak in eerste aanleg met als standplaats Aruba. Zij is op dit moment raadsheer bij de afdeling strafrecht van het Gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij ook al lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en onder meer werkzaam in hoger beroepszaken in civiel recht en in strafrecht.

Mevrouw Giebels-Wannyn (1976) begint per 1 augustus 2018 als rechter civiele rechtspraak hoger beroep in combinatie met strafrechtspraak hoger beroep met als standplaats Curaçao. Zij is een lokale juriste die in 2003 is begonnen als gerechtssecretaris bij het Gemeenschappelijk Hof en sindsdien als rechter in opleiding in verschillende rechtsgebieden in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in het Hof ervaring heeft opgedaan. Hierna is zij werkzaam geweest als rechter-plaatsvervanger van het Hof en heeft zij gewerkt bij de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht.