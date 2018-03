Nederland waterland pakt podium bij de VN op Wereldwaterdag

De rol van water bij conflicten wordt vaak onderschat. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal daar komende donderdag op Wereldwaterdag expliciet op wijzen in de VN-Veiligheidsraad in New York. Minister Kaag: ‘Waterschaarste of juist een overvloed aan water vormt niet enkel een acute bedreiging voor de bevolking, maar kan ook leiden tot gewelddadige conflicten en migratiestromen. Door de oorzaken vroegtijdig te onderkennen en aan oplossingen te werken kan veel leed worden voorkomen. Dit moet tijdig worden aangepakt en verdient dus aandacht op het hoogste internationale orgaan over vrede en veiligheid: de VN-Veiligheidsraad. Nederlandse expertise kan daarbij een belangrijke rol spelen.’

Tijdens de Nederlandse voorzittersmaand van de VNVR worden meerdere onderbelichte thema’s hoog op de internationale agenda gezet. Een prioriteit daarbij ligt op conflictpreventie. Tijdens de zitting van de VN veiligheidsraad zal minister Kaag het Tsjaadmeer - omgeven door Tsjaad, Kameroen, Niger en Nigeria - als voorbeeld naar voren brengen. De omvang van dit meer is sinds 1950 bijna gehalveerd. Met grote gevolgen voor de voedselvoorziening en leefomstandigheden voor 20 miljoen mensen. Daardoor zijn spanningen tussen bevolkingsgroepen opgelopen waar gewelddadige extremistische groeperingen op inspelen. ‘De situatie rondom het Tsjaadmeer is een voorbeeld van een conflict, waarbij alleen een gecombineerde aanpak van veiligheid en ontwikkeling tot duurzame stabiliteit kan leiden. Nederlandse expertise kan daar een substantiële bijdrage aan leveren,’ aldus de minister. Op de zitting van de VNVR zullen naast de 15 leden ook de vier bovengenoemde landen aanwezig zijn.

Waterlicht

Dat Nederland naast innovatief ook creatief op het gebied van water is zal donderdagavond getoond worden. Minister Kaag zal dan samen met een aantal Nederlandse waterbedrijven aanwezig zijn bij het evenement Waterlicht, een kunstproject van Daan Roosegaarde op het terrein van het VN gebouw. Waterlicht visualiseert de kracht en impact van water in een visuele overstroming. Het laat zien hoe hoog het water kan stijgen zonder menselijke interventie. In 2012, tijdens Orkaan Sandy, bleek hoe kwetsbaar ook New York voor water is. Minister Kaag: ‘Nederlandse bedrijven en kennisinstituten behoren tot de wereldtop op het gebied van water en watermanagement. Dat hebben ze laten zien in New York en elders in de wereld. We staan met raad en daad klaar bij rampen. Maar minstens zozeer om die te voorkomen.’