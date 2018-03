Nederland en Jordanië versterken samenwerking in de strijd tegen terrorisme

Jordanië is een belangrijke partner voor Nederland in de strijd tegen terrorisme. De dreiging van terugkerende strijders uit ISIS-gebied en aanslagen door ‘Home Grown’ Terroristen staan net als in Nederland hoog op de Jordaanse veiligheidsagenda. Minister Blok van Buitenlandse Zaken was tijdens het bezoek van Jordanië aan Nederland gastheer van een bijeenkomst over de gezamenlijke aanpak voor uitdagingen op het gebied van terrorisme. Koning Abdullah II en Koning Willem-Alexander waren aanwezig bij het overleg.

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en de Nationale Politie hebben met Jordanië gesproken over het belang van samenwerking in de Verenigde Naties, het Global Counter Terrorism Forum en de anti-ISIS Coalitie. Minister Blok heeft toegezegd dat Nederland samen met Jordanië een bijeenkomst gaat organiseren over de internationale inspanningen tegen terrorisme in Europa, om het gesprek van vandaag voort te zetten.

Tijdens de bijeenkomst heeft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid een overeenkomst getekend met de Jordaanse minister Safadi (Buitenlandse Zaken) om de nauwere samenwerking op terrorismebestrijding te bevestigen. Nederland deelt met Jordanië een technische faciliteit (TRIP) waarmee we internationale reisgegevens van terroristen beter kunnen monitoren. Een belangrijke stap voor het bestrijden van terrorisme.

Lees hier de bewerkte openingstoespraak van minister Blok tijdens de bijeenkomst in Den Haag