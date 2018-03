Blokhuis: meer voorlichting over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden, mits de vaccinatie uitvoerbaar en betaalbaar is. Voor de zomer neemt de staatssecretaris hierover een definitief besluit. Ondertussen kan elke zwangere vrouw die dat wil zich laten vaccineren, zodat haar kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. Er komt meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor huisartsen, GGDen en verloskundigen om zwangeren hierop te wijzen.

Nieuwe tak van sport

Blokhuis: “Het Rijksvaccinatieprogramma uitbreiden naar alle zwangere vrouwen heeft een hoop voeten in de aarde. Het hele programma richt zich nu op kinderen en wordt uitgevoerd door vooral consultatiebureaus. Het aanbieden van een vaccinatie aan zwangere vrouwen is daarom echt een nieuwe tak van sport. Bijvoorbeeld verloskundigen zullen daarin een belangrijke rol moeten spelen. Hoe we dat het best kunnen regelen en wat dat gaat kosten, vergt nog een hoop uitzoekwerk. Daar zijn we nog een paar maanden druk mee bezig, in de volle overtuiging dat het de gezondheid van juist onze kleinste kinderen ten goede komt.”

Flyers en posters in de wachtkamer

Zwangere vrouwen kunnen zich nu al laten vaccineren tegen kinkhoest, voor eigen rekening, via de huisarts of GGD. Het RIVM heeft aangegeven dat het vaccin momenteel in voldoende mate beschikbaar is. De kosten van het vaccin zijn zo’n 25 euro, hier komen nog wat kosten voor afleveren via de apotheek en eventueel toediening bovenop.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat op verzoek van staatssecretaris Blokhuis hierover extra voorlichting geven aan professionals als verloskundigen, huisartsen en GGD medewerkers. Onder andere via flyers en posters voor wachtkamers. Tevens is er een lespakket ontwikkeld voor nascholing van huisartsen en apothekers, waarin kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen aan de orde komt.