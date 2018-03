Merel van Vroonhoven herbenoemd als bestuursvoorzitter AFM

Mevrouw ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven is bij Koninklijk besluit voor vier jaar herbenoemd in haar functie van bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in per 1 april 2018 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM . Minister Hoekstra van Financiën heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd.

Minister Hoekstra: ,,Mevrouw Van Vroonhoven heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen als een goede voorzitter van de AFM. Ik ben verheugd dat zij bereid is om zich ook de komende periode voor de AFM te blijven inzetten om de reeds ingezette activiteiten voor versterking en vernieuwing van het toezicht te continueren.”

Van Vroonhoven (1968) is bestuursvoorzitter van de AFM sinds 1 april 2014. Voor haar aantreden bij de AFM zat ze onder meer in de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen en werkte ze in diverse functies bij de ING Groep. Van Vroonhoven studeerde geofysica aan de Technische Universiteit van Delft en rondde daarnaast een MBA-opleiding af.