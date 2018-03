Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd

Vicepremier Hugo de Jonge en minister van sport Bruno Bruins spraken vandaag de Olympische en Paralympische sporters en hun begeleiders toe. De Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea waren een groot succes voor de Nederlandse ploeg onder leiding van chefs de mission Jeroen Bijl en Esther Vergeer. Nederland behaalde maar liefst 11 gouden medailles, 9 zilveren medailles en 7 bronzen medailles.

Vicepremier De Jonge zei in zijn toespraak dat hij trots is: ‘Jullie zijn de beste sporters, coaches en begeleiders van ons land, en vaak ook van de wereld. Dat is iets om te vieren en om trots op te zijn’.

Minister Bruno Bruins reikte vervolgens een koninklijke onderscheiding uit aan de negen gouden medaillewinnaars. ‘Het is vandaag voor het eerst dat Olympische en Paralympische sporters samen op het podium staan. Dat staat voor mij symbool voor hoe we met sport om willen gaan, namelijk voor iedereen. En voor de kansen en mogelijkheden die er in Nederland zijn om dezelfde droom na te jagen: presteren op het hoogst mogelijke podium. En dat is precies wat jullie hebben gedaan’.