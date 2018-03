Militair uniform terug in straatbeeld

Militairen mogen vanaf vandaag hun uniform weer dragen op straat en in het openbaar vervoer. Het verbod, dat sinds september 2014 gold, is ingetrokken. Dat maakt minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bekend in de Defensienota die ze vandaag presenteert.

Na overleg met de MIVD en Beveiligingsautoriteit heeft Bijleveld besloten tot het opheffen van het verbod. “Militairen dragen het uniform met trots en wij kunnen hen deze vrijheid niet langer meer ontnemen. Defensie moet daarmee terugkeren in het straatbeeld en meer zichtbaar worden in de samenleving.” Hiermee komt Nederland weer in lijn met een aantal omringende landen.

Op grond van een advies van de beveiligingsautoriteit besloot de secretaris-generaal in 2014 tot het verbod. Aanleiding was destijds de dreiging van aanslagen tegen militairen. De maatregel werd in december 2016 al versoepeld. Toen mochten militairen hun tenue wel weer dragen in de auto.

Het is overigens niet verplicht om buiten militaire complexen het uniform te dragen. Dat wordt overgelaten aan de individuele militair.