Minister Bruins: minder regels in de zorg, het kan en het moet

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft ruim 60 ‘schrap- en verbeterpunten’ in ontvangst genomen van zorgverleners. Het resultaat van de afgelopen maanden waarin zeven verschillende beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – hebben gekeken welke regels in de zorg geschrapt kunnen worden. Doel is meer tijd voor de patiënt en meer plezier in het werk.

Minister Bruins: “Er is hard gewerkt door professionals in de zorg. Er liggen tientallen concrete ideeën om het werken in de zorg eenvoudiger te maken zodat de patiënt de tijd kan krijgen die ze verdient. Het is nu aan alle betrokkenen, van toezichthouder tot het ministerie en van brancheorganisatie tot zorgverzekeraar om de ideeën van papier te krijgen en in resultaten om te zetten zodat de zorgverlener en de patiënt het verschil echt merken. Zolang dat niet het geval is, is het werk niet af.”

De ‘schrap- en verbetersessies’ hebben plaatsgevonden in het kader van (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van de VvAA (ledenorganisaties voor zorgprofessionals) en de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de sessies ondersteund. In mei komt VWS met een Programmaplan (Ont) regel de zorg, de uitkomsten van de schrapsessies van de beroepsgroepen zijn daar een onderdeel van.

Zie ook: www.vvaa.nl/ontregeldezorg