Van Veldhoven: tientallen miljoenen extra voor vergroening transport

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft vanmiddag tijdens het congres van de Topsector Logistiek “De winst van duurzaamheid” een bedrag van ruim 25 miljoen euro toegezegd voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om in de periode van 2018 – 2020 de transportsector slimmer en schoner te maken.

Een maand geleden heeft het kabinet de inzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Hierover moeten voor de zomer een aantal concrete afspraken worden gemaakt. Binnen de sector mobiliteit is daarbij de ambitie om voor het vervoer over de weg, water, spoor, vracht en personen in 2030 een uitstoot van maximaal 25 Megaton CO2 te realiseren.



Er gebeurt nu al heel veel om de transportsector in Nederland schoner en duurzamer te maken. Gisteren nog was de staatssecretaris aanwezig bij de lancering van 100 zero emissie bussen op Schiphol. Vandaag mocht zij aankondigen dat het kabinet ruim 25 miljoen gaat investeren in de verduurzaming van de mobiliteitssector.



Het geld wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gecompenseerd om elektronische bestelwagens te kopen, om de binnensteden te bevoorraden. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan innovaties op het gebied van waterstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations en schoner vrachtverkeer.



Bovenop de ruim 25 miljoen gaat het kabinet 23 miljoen investeren in de Topsector Logistiek. Dat geld is bestemd om de CO2-reductie binnen de sector te realiseren en kansen te benutten om de sector slimmer en schoner te maken. Staatsecretaris van Veldhoven: “Ik ga er van uit dat de sector dit extra budget gebruikt om het heft nog steviger in handen te nemen, om ervoor te zorgen dat Nederland als distributieland snel emissiearme en waar mogelijk emissieloos te maken.”