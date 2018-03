Minister Blok reist naar Caribisch gebied en Colombia

Op maandag 2 april reist minister Blok (Buitenlandse Zaken) naar de Caribische delen van het Koninkrijk. Daar bezoekt hij de landen Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Tijdens zijn eerste bezoek aan de Caribische Koninkrijksdelen maakt hij kennis met de minister-presidenten van Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Minister Blok is als Koninkrijksminister verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen van alle vier de landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens het jaarlijkse Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen zal minister Blok met de minister-presidenten van Sint Maarten, Aruba en Curaçao, spreken over de buitenlandse belangen en prioriteiten van de Caribische delen van het Koninkrijk. Op de agenda staan in ieder geval de zorgelijke ontwikkelingen in buurland Venezuela. In Venezuela is er sprake van een instabiele situatie waarvan als gevolg veel mensen naar buurlanden vertrekken waaronder de Caribische delen van het Koninkrijk en Colombia.

Daarnaast zal er ook gesproken worden over de gevolgen van orkaan Irma op Sint Maarten en de wederopbouw.

Op 5 april reist minister Blok door naar Colombia. Hij zal daar onder andere een ontmoeting hebben met zijn Colombiaanse collega Maria Angela Holguin (minister van Buitenlandse Zaken). Met haar zal hij spreken over de bilaterale relatie met Colombia, het vredesproces en de Nederlandse bijdrage daaraan. Tevens zal worden gesproken over de situatie in Venezuela en de vluchtelingenstroom in Colombia. Vervolgens reist de minister naar een van de re-integratie zones van de FARC in het noorden van het land om met eigen ogen te zien hoe de afspraken van het vredesakkoord worden uitgevoerd.