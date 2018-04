Aangiften tegen Pechtold doorgeleid naar procureur-generaal bij Hoge Raad

Zowel bij het Openbaar Ministerie (OM) als bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn in de afgelopen weken aangiften binnengekomen tegen de heer Alexander Pechtold die worden doorgeleid naar de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De standaardaangifte die in totaal door ruim 200 mensen van internet werd gedownload en ingestuurd, ziet op de schenking van een appartement aan Pechtold begin 2017 door een bevriende Canadese oud-diplomaat. Volgens de aangifte zou Pechtold zich hiermee o.a. schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke omkoping, een ambtsdelict. In het geval van een ambtsdelict is het OM niet bevoegd om de aangiften te beoordelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vandaag al deze aangiften tegen de heer Pechtold inzake zijn appartement gebundeld ter doorgeleiding aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dat gebeurt conform het eerder dit jaar afgesproken protocol over de behandeling van aangiften van ambtsdelicten tegen bewindslieden en Kamerleden.

Het ministerie geleidt de aangiften door naar de procureur-generaal bij de Hoge Raad met het verzoek de aangiften te bestuderen. In totaal gaat het om ruim 200 aangiften. Het merendeel is door het OM ontvangen en vier aangiften zijn rechtstreeks bij het ministerie van Justitie en Veiligheid binnengekomen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad informeert de minister van Justitie en Veiligheid over zijn bevindingen zodra hij klaar is met zijn onderzoek.