Europese Commissie positief over derogatie voor Nederland

Nederland komt in aanmerking voor de derogatie. Dit betekent dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan op basis van de standaardregels is toegestaan. Dit positief advies is vandaag door het Nitraat comité aan de Europese Commissie gegeven. Naar verwachting zal de Europese Commissie het advies binnen enkele weken definitief bekrachtigen.

De derogatie is toegekend onder vrijwel dezelfde voorwaarden als de derogatie die op 1 januari van dit jaar is verlopen. De grootste verandering is de periode waarin de derogatie geldt, die is nu vastgesteld voor twee jaar. De Europese Commissie heeft hiervoor gekozen vanwege de zorgen die de Commissie heeft over de fraude met opslag, vervoer, gebruik en verwerken van mest.

Minister Schouten: Het toekennen van de derogatie was geen uitgemaakte zaak, daar is door veel mensen hard aan gewerkt. Ik ben dan ook blij dat het ons toch nog gelukt is de Europese Commissie te overtuigen met een positief advies te komen. Het actieprogramma dat Nederland heeft toegelicht aan de Europese Commissie heeft er blijkbaar toe geleid dat er voldoende vertrouwen was om de derogatie toe te kennen. De derogatie is van economisch belang voor onze boeren. Tegelijkertijd wordt met de derogatie het gebruik van grasland gestimuleerd wat een positief effect heeft op onze waterkwaliteit.’

Aanpak mestfraude

Vorige week is er overleg geweest met de sector over het plan van aanpak mestfraude. Kern van het sectorplan is een systeem van certificering. De komende periode moeten diverse maatregelen voelbaar worden voor ondernemers in de sector.

Naast het plan van de sector wordt gewerkt aan het eenvoudiger maken van de wet- en regelgeving rond mest. Een voorbeeld is het inzetten van datatechnologie voor het realtime registreren van bepaalde gegevens bij het vervoeren van mest. Het bundelen van krachten van de verschillende opsporingsdiensten in de gebiedsgerichte aanpak moet leiden tot een betere handhaving en controle.