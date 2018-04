Bezoek Blok deblokkeert grenssluiting Venezuela

Minister Blok is na zijn bezoeken aan Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Colombia doorgereisd naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Daar ondertekende hij samen met vice-presidenten El Aissami en Soteldo een akkoord over de opheffing van de grensblokkade die Venezuela eerder dit jaar had opgeworpen.

Deze opheffing moet leiden tot herstel van al het reguliere verkeer tussen vooral Aruba en Curaçao met buurland Venezuela. Het akkoord houdt ook in dat de smokkelactiviteiten op deze routes actief door de betrokken landen worden tegengegaan. De grensblokkade stond hoog op de agenda in de gesprekken van minister Blok met de premiers van de Caribische delen van het Koninkrijk.



Minister Blok: “Door de inzet van ons diplomatieke netwerk kon ik de grensluiting deblokkeren. Dit is goed voor de Caribische regio en de relatie met buurland Venezuela.”



Voor vertrek uit Nederland sprak minister Blok al telefonisch met zijn Venezolaanse collega Arreaza. Zij spraken af snel een oplossing te zoeken.



De afgelopen dagen kwamen de diplomatieke contacten in een stroomversnelling. Hierdoor werd een bezoek aan Caracas mogelijk om het akkoord te tekenen dat de grensblokkade moet opheffen. In zijn gesprek met de Venezolaanse autoriteiten is minister Blok ook ingegaan op de huidige situatie in Venezuela.