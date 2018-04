Presentatie programma 'Thuis in het verpleeghuis'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) presenteert vandaag het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden.

Alle verpleeghuizen moeten nu al aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen, maar er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen. Dat vraagt om een gedegen plan van alle partijen die een rol spelen in de verpleeghuiszorg. Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ gaan de partijen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg aan de slag om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

“Er wordt ontzettend hard gewerkt en op veel locaties zijn de verbeteringen al gewoon zichtbaar. Maar, de verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie,” aldus minister De Jonge. “Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor onze ouderen. Daar gaat het om.”

Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Alle verpleeghuizen en locaties moeten aan dit kwaliteitskader voldoen. Hoe dit gerealiseerd gaat worden staat in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Per jaar wordt er flink extra in de verpleeghuis geïnvesteerd. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro, waardoor de totale structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg oplopen tot 13 miljard per jaar. De extra investeringen zijn bedoeld om verpleeghuizen in de gelegenheid te stellen meer mensen aan te nemen en zodoende meer tijd en aandacht aan bewoners te geven. Daarover worden concrete afspraken gemaakt. Er komen daardoor in totaal zo‘n 70.000 extra mensen voor de verpleeghuiszorg.

Via kwaliteitsplannen per instelling en per locatie, waarin tussen zorgkantoren en instellingen voor verpleeghuiszorg concrete afspraken over verbetering worden gemaakt, wordt erop gestuurd dat ieder verpleeghuis in Nederland zo snel mogelijk de kwaliteit levert die nodig is.

Minister De Jonge:

“De aanpak is niet vrijblijvend, de kwaliteit voor alle bewoners en op alle locaties moet goed zijn. We moeten onszelf voortdurend de vraag stellen: ‘zou dit een verpleeghuis zijn dat ik met een gerust hart voor mijn eigen moeder zou kiezen?”

De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen wordt daarnaast verbeterd door te leren, te verbeteren en te innoveren. Zo wordt er structureel geld beschikbaar gesteld om te investeren in nieuwe werkwijzen en slimme technologie. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van de kennis van het personeel in de verpleeghuizen, door meer onderzoek en opleidingen mogelijk te maken. En worden de administratieve lasten en regeldruk verminderd, bijvoorbeeld door het schrappen van overbodige regels. Al deze kwaliteitsverbeteringen maken het mogelijk dat verzorgend personeel in de dagelijkse praktijk meer tijd en aandacht kan besteden aan bewoners.

Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt zo de kwaliteit in ieder verpleeghuis naar een hoger niveau gebracht. Dat moet merkbaar zijn in de tevredenheidscijfers van clienten en van het personeel.

Minister De Jonge:

“Voor mij is nu het allerbelangrijkste dat elke oudere merkt dat de zorg in het verpleeghuis beter wordt. Misschien is het er anders dan in je eigen huis, maar we zijn pas klaar als elke bewoner zich thuis voelt in het verpleeghuis.”