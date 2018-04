Chinese markt deze zomer open voor Nederlands kalfsvlees

Kalfsvlees uit Nederland mag binnen afzienbare tijd geëxporteerd worden naar China. Nog voor de zomer zal de overeenkomst hierover worden getekend. Dit is toegezegd tijdens de Nederlandse handelsmissie naar China door de Chinese autoriteiten. Met deze toezegging is een jaarlijkse omzet van 15 miljoen euro gemoeid. Dit heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met minister-president Mark Rutte bekend gemaakt na afloop van hun gesprek met de Chinese premier Li Keqiang in Beijing.

Minister Schouten: “De export van kalfsvlees naar China is goed nieuws voor de Nederlandse boer. Er is door veel mensen lang aan gewerkt, ik ben dan ook heel blij dat we de handelsmissie met deze mooie toezegging kunnen afsluiten.”