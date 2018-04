Landelijke ophokplicht vogelgriep op 13 april ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest.

Wel hygiënevoorschriften

Eerder was al voor 6 van de 20 regio’s de ophok- en afschermplicht ingetrokken. Vanaf vrijdag 13 april geldt er ook geen ophokplicht meer voor de andere regio’s. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden. Op 9 januari heeft minister Schouten al enkele landelijke maatregelen versoepeld bijvoorbeeld door de verplichting van één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven in te trekken. De landelijke maatregelen werden op 8 december 2017 ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

Vervoersverbod Kamperveen ingetrokken

De meest recente uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 13 maart bij een pluimveebedrijf in Kamperveen (gemeente Kampen). Het vervoersverbod dat destijds rond dit bedrijf werd ingesteld wordt met ingang van 13 april ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.