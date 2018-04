Benoeming hoofdofficier voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. B. ter Steege wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De heer Ter Steege (1961) gaat per 1 juni 2018 eerst aan de slag als officier van justitie en waarnemend hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Per 18 juli 2018 zal hij in dienst treden als hoofdofficier van justitie voor de BES. Op dit moment is Ter Steege senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam.

Ter Steege volgt als hoofdofficier van justitie voor de BES de heer mr. H.J.E. Hambeukers op, die terugkeert naar Nederland.