Crisisoefening Shining Spring

Op 16 en 18 april oefenen landelijke partners in het veiligheidsdomein hoe om te gaan met een nucleair incident. Dit gebeurt in de oefening ‘Shining Spring’ - een grote Nationale Nucleaire Oefening (NNO) waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd, dat zal leiden tot opschaling van de nationale crisisbeheersingsstructuur.

Oefenen

Het doel van de Rijksoefening is het beoefenen van de nationale crisisbeheersingsstructuur en het doorlopen van het advies- en besluitvormingsproces tot en met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bij een nucleaire crisis. Ministers, vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten, communicatiespecialisten en inhoudelijk deskundigen gaan deze dagen aan het werk met de nationale en regionale crisisplannen. De NNO bestaat uit een regionale oefening en een Rijksoefening. De regionale oefening heeft plaatsgevonden op 7 februari jl. op verschillende locaties in Nederland en België.

Afstemming

De oefening is niet zichtbaar voor de buitenwereld. Er zijn geen brandweer of meetwagens bij betrokken. Het is voornamelijk een oefening waar gekeken wordt hoe men snel en zorgvuldig maatregelen en besluiten neemt en die met elkaar afstemt. Met de contacten, ervaring en kennis die in aanloop naar en tijdens Shining Spring worden opgedaan, zijn alle betrokken partijen beter voorbereid op nucleaire ongevallen, maar ook op incidenten en rampen bij bijvoorbeeld grote bedrijven die werken in de chemische industrie.

Samenwerking

De NNO en het bijbehorende voorbereidingsprogramma is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden West Brabant. Ook België oefent mee: de federale diensten van de gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het nationale Crisiscentrum (evenknie van het NCC) en FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – evenknie van de ANVS).