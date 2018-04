Minister Bruno Bruins vraagt aandacht voor ‘samen beslissen’ bij top in Tokio

Zaterdag 14 april is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aanwezig bij een mondiale ministersconferentie over patiëntveiligheid in Tokio. Ministers van Volksgezondheid van meer dan 50 landen komen daar samen onder de vlag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Japan organiseert dit jaar de derde editie van deze top. Doel van de bijeenkomst is wereldwijd aandacht vragen voor de veiligheid van de patiënt in de gezondheidszorg. Landen bespreken mogelijkheden om elkaar hierbij te helpen. Onder de deelnemers zijn onder andere de ministers van Japan, Indonesië, Filippijnen, Vietnam, Koeweit, Groot-Brittannië, Polen en Zwitserland.

Bruno Bruins: ‘Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van patiëntveiligheid. De sterftecijfers in ziekenhuizen zijn in enkele jaren tijd bijna gehalveerd. Dat is goed nieuws, maar zeker geen reden om gas terug te nemen. We moeten juist doorpakken om de veiligheid nog verder te verbeteren. Het versterken van de rol van de patiënt zelf, door samen met de arts te beslissen over de beste behandeling, is cruciaal. Internationale samenwerking zoals het uitwisselen van goede voorbeelden kan hier veel aan bijdragen.’