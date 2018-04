Nederland draagt bij aan humanitaire hulp aan Congolezen

Nederland maakt dit jaar ruim 10 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan de bevolking van de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag in Genève aangekondigd tijdens een humanitaire conferentie van de VN voor de DRC. De EU en Nederland waren mede-organisatoren van de bijeenkomst.

'De humanitaire situatie in de DRC is hartverscheurend en vraagt om snelle actie. We mogen de intern ontheemden en andere slachtoffers van deze vergeten crisis niet in de steek laten. Het lijden moet stoppen’, zegt de minister. Ze bracht vorige maand nog een bezoek aan het Afrikaanse land, samen met Mark Lowcock, onder-secretaris-generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulp.

Het grootste deel van de directe bijdrage van 10,4 miljoen euro gaat naar een VN-fonds voor de DRC, de rest gaat naar niet-gouvernementele organisaties die noodhulp bieden. Daarnaast draagt Nederland ook al jaren via andere kanalen bij aan fondsen voor noodhulp aan onder meer de Congolese bevolking.

Kaag benadrukte in haar toespraak dat humanitaire hulp alleen niet voldoende is. Ze herhaalde de oproep van de VN-Veiligheidsraad aan alle gewapende groepen in de DRC om het geweld te stoppen.