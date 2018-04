10 miljoen voor investeringen in innovatieve starters

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor private fondsen die geld willen investeren in startups en het innovatieve MKB. Deze zogenoemde business angels kunnen per fonds maximaal 1 miljoen euro lenen van de overheid. Met deze regeling wil staatssecretaris Mona Keijzer het makkelijker maken om kapitaal te steken in jonge snelgroeiende bedrijven. De bewindsvrouw ondertekent vandaag de eerste leningsovereenkomst van 600.000 euro met het fonds Orthos Ventures dat zich richt op starters in de ruimtevaartsector, robotica en kunstmatige intelligentie.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Jonge bedrijven zijn bijna altijd op zoek naar geld om hun onderneming verder te laten groeien. Denk aan startups, maar ook het innovatieve MKB dat al één fase verder is. Voor hen is het vaak lastig om de juiste investeerder te vinden, bijvoorbeeld omdat het risico voor partijen hoog is. Daar willen we als ministerie op inspelen, in dit geval voor techbedrijven. Wees er snel bij als je een business angel met een goed voorstel bent. Want hier geldt dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Ruimtevaart en robotica

De eerste overeenkomst van 2018 wordt vandaag door Keijzer en het investeringsduo Jeroen Thijs en Bas Oberndorff getekend. Zij investeren, onder de naam Orthos Ventures, de 600.000 euro van de overheid in startende bedrijven in de ruimtevaartsector, robotica en kunstmatige intelligentie.

Beide heren investeerden de afgelopen jaren al eerder in de op- of uitbouw van verschillende bedrijven. Zo staken zij samen in 2015 geld in het satellietdatabedrijf VanderSat. Deze startup heeft een methode ontwikkeld die satellietgegevens over bodemvocht verbetert. Waar voorheen de resolutie van deze data ongeveer 25 bij 25 kilometer was, heeft VanderSat dit verbetert tot 100 bij 100 meter. Met positieve gevolgen voor de landbouw, het weerbericht en klimaatonderzoek.

Hulp voor jonge bedrijven

De Business Angel regeling is door het ministerie van EZK opgezet om jonge bedrijven, die tussen wal en schip dreigen te belanden, verder te helpen. Deze ondernemers kunnen vaak geen krediet krijgen via een bank en zijn nog niet interessant genoeg voor grotere investeringsmaatschappijen. EZK wil dit gat dichten. Daarom kunnen fondsen bestaande uit twee investeerders een lening krijgen van maximaal 1 miljoen euro. Daarbij geldt dat beide partners gezamenlijk minimaal eenzelfde bedrag ook beschikbaar stellen voor investeringen. Met het totale investeringsbedrag kan vervolgens geïnvesteerd worden in startups en innovatieve MKB’ers voor bedragen tussen de 50.000 en 500.000 euro volgens een opgesteld fondsplan.

Meer informatie over de Business Angel regeling is hier te vinden. Maar, de overheid doet meer voor startups en MKB’ers. Zo kunnen jonge bedrijven een lening van maximaal 350.000 euro uit de Vroegefasefinanciering krijgen om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Of, ze kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij Qredits voor een zakelijk krediet tot 250.000 euro. Hiervan kan ook het traditioneel MKB, zoals de bakker of fietsenmaker, gebruik maken.