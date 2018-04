Blok voor meer en betere samenwerking met Marokko

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) besprak vandaag in Rabat hoe Nederland en Marokko meer en beter kunnen samenwerken. ‘Marokko is een buurland van de EU en een belangrijke partner voor Nederland op veel gebieden zoals terreurbestrijding en migratie. We hebben elkaar nodig. Daarom vond ik het belangrijk snel naar Rabat af te reizen’, aldus Blok.

Nederland en Marokko hebben veel wederzijdse belangen; niet in de laatste plaats omdat er 400.000 Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond in Nederland zijn gevestigd. Het is een relatie waarin afspraken gemaakt kunnen worden. ‘En die moeten ook worden uitgevoerd’, aldus de minister. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over het terugnemen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers’. Marokko ligt aan de poort van Europa en is daarmee een belangrijk land in het beheersen van de irreguliere migratiestromen richting Europa. Minister Blok heeft met Marokko afgesproken hierop samen te werken. Ook bij de terugkeer van Marokkanen zonder geldige verblijfstitel. Staatssecretaris Harbers voor Migratie zet dit gesprek over twee weken in Marokko voort.

De gesprekken vandaag gingen ook over de Rif, het noorden van Marokko waar onrust heerst. Minister Blok heeft zijn zorgen overgebracht over de situatie, en bij de Marrokkaanse autoriteiten aandacht gevraagd voor recht op vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en een eerlijk juridisch proces voor de actievoerders die zijn opgepakt. Ook heeft Blok gewezen op de veiligheid van Nederlanders die deze zomer naar Marokko afreizen.

Economisch werken Nederland en Marokko goed samen. Zo is Nederland volgende week met meer dan 30 bedrijven aanwezig op de grootse landbouwbeurs van Afrika, de Salon International Agriculture au Maroc in het Marokkaanse Meknes. Tijdens het bezoek vandaag werd afgesproken economisch nog verder te gaan. Minister Blok opende de ‘Orange Corner’ in Rabat. Dat is een hub voor innovatie die het zelfstandig ondernemen voor lokale jongeren bevordert. Blok noemt het een uniek en waardevol concept. ‘Er is behoefte aan werkgelegenheid in Marokko; ook daarom is dit belangrijk.’ Minister Blok is bovendien van plan een Honorair Consul te vestigen in Tanger om de economische uitwisseling tussen Nederland en Marokko verder te bevorderen.

Tot slot heeft minister Blok over de belangrijke bijdrage gesproken die de vele Nederlandse voetbalspelers leveren aan de kwaliteit van het Marokkaanse elftal op het Wereldkampioenschap in Rusland deze zomer.