Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort naar vijf jaar

Het kabinet is van plan een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers, de zogenaamde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

De regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30%, belastingvrij te verstrekken aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Dit is een vergoeding voor de extra kosten die de werknemers maken om in Nederland te werken. Het gaat bijvoorbeeld om reiskosten, kosten voor een woning en levensonderhoud. De regeling, die verder ongewijzigd blijft, is bedoeld om werknemers aan te trekken die schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met het verkorten van de looptijd van de regeling volgt het kabinet een aanbeveling uit de evaluatie van de 30%-regeling op, dat in 2017 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic. Hieruit bleek dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer gebruikt dan vijf jaar. Van de circa 20% die de regeling wel tot acht jaar gebruikt vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. Daarnaast geldt in bijna alle andere landen waar de regeling bestaat ook een termijn van vijf jaar.

In plaats van de 30%-regeling bestaat er voor de werkgever ook de mogelijkheid om werkelijke kosten belastingvrij te vergoeden, als bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling wordt voldaan. Hier zitten meer administratieve lasten aan. Ook hiervoor geldt dat deze mogelijkheid wordt beperkt tot vijf jaar.

Het kabinet is van plan het wetsvoorstel op Prinsjesdag, als onderdeel van het pakket Belastingplan in te dienen bij de Tweede Kamer.