Borstkankermiddel Ribociclib in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel ribociclib voor de behandeling van borstkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 mei 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2020.

Bruno Bruins: ‘De succesvolle uitkomst van de onderhandelingen is goed nieuws. Ten eerste voor de patiënten, die nu toegang krijgen tot een nieuw middel tegen deze vreselijke ziekte. Ten tweede voor alle verzekerden. Door deze onderhandelingen vallen de kosten van dit middel fors lager uit.’

Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier kan de uitkomst van de onderhandelingen niet openbaar gemaakt worden. Wel kan een totaalbeeld gegeven worden. In 2015 en2016 hebben prijsonderhandelingen met farmaceuten geleid tot een totale besparing van 155 miljoen euro. De resultaten over 2017 worden later dit jaar bekend.

Sluis

Ribociclib was vanwege de hoge kosten in de ‘sluis’ geplaatst. Dat houdt in dat het middel niet vergoed werd om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. Het onderhandelen gebeurde op advies van het Zorginstituut Nederland. Zij hebben becijferd dat de totale kosten zouden kunnen oplopen tot 66 miljoen euro per jaar als er geen prijsafspraken gemaakt zouden worden.

Ribociclib kan worden ingezet als startbehandeling van borstkanker. In de afspraken is ook rekening gehouden met de inzet van ribociclib als vervolgbehandeling die naar verwachting volgend jaar beschikbaar komt.

Ribociclib is het tweede middel in een nieuwe therapeutische klasse. In december 2017 oordeelde het Zorginstituut Nederland dat de werkzaamheid van ribociclib gelijk is aan die van palbociclib, waarover eerder onderhandeld is. Dat middel is per 1 augustus 2017 toegelaten tot het basispakket.