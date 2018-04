Rutte ontvangt president Peña Nieto van Mexico

Minister-president Rutte heeft vanavond president Peña Nieto van Mexico ontvangen in het Catshuis. Lees de verklaring van minister-president Rutte na afloop van het gesprek:

'Nederland en Mexico hebben het geluk om goede buren én verre vrienden te zijn. Want Mexico mag dan misschien ver weg lijken, het Caribisch deel van ons Koninkrijk maakt deel uit van dezelfde regio. Vandaag mocht ik president van Mexico Enrique Peña Nieto ontvangen in Den Haag.

Nederland en Mexico zijn belangrijke handelspartners met zo'n 3,8 miljard euro aan wederzijdse handel in goederen in 2017. Grote Nederlandse multinationals zijn in Mexico actief. Onze landen staan in economisch opzicht ook voor veel dezelfde uitdagingen. Mexico fungeert als meeting point tussen Noord-Amerika en de rest van Latijns-Amerika. Net zoals Nederland met de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol de Gateway to Europe is. Het maakt dat wij elkaar veel te bieden hebben, zeker in de sectoren die samenhangen met die geografische sleutelpositie, zoals infrastructuur, energie en offshore, maritiem en water. Daarom waren ook minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat aanwezig, evenals bedrijven en andere vertegenwoordigers uit die sectoren.'