Nederland en Michigan ondertekenen innovatiesamenwerking auto-industrie

Nederland en de Amerikaanse staat Michigan hebben vandaag in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om innovatie in de auto-industrie te versterken. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en gouverneur Rick Snyder (Michigan) kwamen overeen om onderzoek en ontwikkeling uit te gaan wisselen, om de productie van auto(-onderdelen) beter op elkaar af te stemmen en om gezamenlijk meer gebruik te maken van innovatieve technologieën op weg naar bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Nederlandse ondernemers excelleren als hightech toeleverancier, ook als het gaat om de slimme mobiliteit van de toekomst. Deze overeenkomst geeft hen extra innovatiemogelijkheden in het hart van de Amerikaanse auto-industrie. De samenwerking heeft ook economische waarde voor zowel Michigan als Nederland. Bijvoorbeeld als de productielijnen van toeleveranciers en autoproducenten beter op elkaar worden afgestemd.”



Gouverneur Rick Snyder: “Deze overeenkomst gaat leiden tot een mooie samenwerking waarin we onderzoek en ontwikkeling gaan delen als het gaat om het ontwikkelen en produceren van slimme vervoersmiddelen. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Michigan en Nederland op het gebied van maakindustrie en productinnovatie. Door samenwerking kunnen we daar gezamenlijk meer voordeel uit halen. Technologieën die met internet verbonden voertuigen en zelfrijdende auto’s mogelijk maken, ontwikkelen zich snel. Daarom is het essentieel dat we mondiaal beleid, regulering en standaarden harmoniseren om dit type vervoer veilig te houden en toegankelijk voor iedereen te maken.”



Sterke historische en economische banden

Nederland en Michigan hebben sterke historische en economische banden. 515.000 Amerikanen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst wonen in de staat. De jaarlijkse export naar Nederland bedraagt meer dan 330 miljoen dollar. Met deze overeenkomst krijgen deze sterke banden een nieuwe impuls op het thema innovatie. De ondertekening op het hoofdkantoor van TomTom in Amsterdam werd bijgewoond door Peter Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland.



Michigan vormt het hart van de auto-industrie in de Verenigde Staten, met grote producenten als General Motors en Ford. Nederlandse ondernemingen als VDL, NXP, TomTom, Technolution en Prodrive excelleren juist als hightech toeleverancier, ook als het gaat om de mobiliteit van de toekomst. Afgelopen najaar bezochten Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid gezamenlijk de Verenigde Staten en Canada om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. De ondertekening van deze overeenkomst is één van de uitkomsten van deze innovatiemissie.