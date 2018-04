Rutte ontvangt regeringsleider Chahed van Tunesië

Minister-president Rutte heeft vanmiddag regeringsleider Chahed van Tunesië ontvangen.

'Vandaag heb ik samen met minister Blok de regeringsleider van Tunesië Youssef Chahed op het Catshuis ontvangen voor een werklunch. De betrekkingen tussen onze landen zijn goed. Zo bezocht ik Tunesië in 2016 met mijn Benelux-collega’s. En in de afgelopen jaren waren er ook verschillende bezoeken en handelsmissies van Nederlandse ministers aan Tunesië, meest recent nog van minister Kaag in maart van dit jaar.

Tunesië is een jonge democratie in een woelige regio. Het kabinet is van mening dat Tunesië alle mogelijke steun nodig heeft, en verdient, om de voortgang van het democratiseringsproces en de weg naar welvaart en veiligheid voort te zetten. Er is al veel bereikt, maar het is belangrijk om het momentum te behouden. Tegelijkertijd maakt Tunesië ook een economische ontwikkeling door. Ook daar probeert Nederland een steentje bij te dragen.

Nederland en Tunesië zijn momenteel al goede economische partners. Meer dan 75 Nederlandse bedrijven zijn in Tunesië actief. En het is belangrijk om de voorwaarden te creëren waaronder de onderlinge handel verder kan groeien. Want het creëren van werkgelegenheid is essentieel, vooral voor jonge Tunesiërs. Het ontbreken van perspectief is namelijk een van de grondoorzaken voor irreguliere migratie en gewelddadig extremisme.

Kortom, de economische en democratische ontwikkeling van Tunesië is in ons aller belang. Het werkbezoek van regeringsleider Youssef Chahed en het ondertekenen van een Letter of Intent herbevestigen het commitment van onze beide landen om hier samen aan verder te werken.'