Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk zoals het schrappen van dubbele registraties en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt onder andere ingezet op meer opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het beroep als verpleegkundige of verzorgende. Met dit akkoord tonen partijen in de medisch-specialistische zorg het lef om mee te werken aan een andere manier van werken in de zorg waarbij het functioneren van mensen centraal staat.

Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek is gericht op drie bewegingen: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet) en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken nodig om de gewenste overgang en ambities uit dit akkoord mogelijk te maken.

Kwaliteit en betaalbaarheid

Het akkoord heeft als inzet de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd. De totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022. Om de transformatie in de zorg te ondersteunen is daarnaast tijdelijk in totaal € 425 miljoen beschikbaar van 2019 tot en met 2022. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor afspraken met ziekenhuizen en klinieken over een andere inzet van professionals buiten de muren van het ziekenhuis of kliniek, investeringen in innovatieve toepassingen, ondersteuning van de afbouw van capaciteit in ziekenhuizen of ondersteuning van een andere manier van werken die hiervoor nodig is. Via individuele contractafspraken maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken over de inzet van deze middelen.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.