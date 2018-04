Krachtige aanpak discriminatie blijft nodig

Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het Openbaar Ministerie. Deze cijfers maken duidelijk dat de aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient. Minister Ollongren (BZK) informeert daarom vandaag de Tweede Kamer over de brede aanpak van discriminatie, die ziet op bewustwording, preventie en bestrijding. De brief is mede namens ministers Koolmees (SZW), Grapperhaus (J&V), Van Engelshoven, Slob (OCW), De Jonge (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW).

De politie registreerde in 2017 3.499 discriminatie-incidenten, dat is 20% minder dan het jaar daarvoor. Bij de ADV’s en MiND zijn respectievelijk 4.691 en 1.367 meldingen binnengekomen. Het aantal geweldsincidenten neemt toe (1/5 van de door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten). Bij het OM zijn 144 specifieke discriminatiefeiten binnen gekomen. Dat is een daling ten opzichte van 2016, maar weer hoger dan de jaren daarvoor.

“In Nederland moet iedereen zichzelf kunnen zijn. We mogen er niet in berusten dat een deel van de Nederlanders dat niet zo ervaart, en zich geen volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving voelt”, zegt minister Ollongren. “Discriminatie aanpakken vereist een lange adem, veel doorzettingsvermogen en een doordachte gezamenlijke inspanning. “



Naast de voortzetting van het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie (2016), en de maatregelen uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie (2014) en het Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie (2017) voert het kabinet een aantal extra maatregelen uit, waaronder: