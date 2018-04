Lintjesregen 2018

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.908 personen een Koninklijke onderscheiding verleend.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 18 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.890 personen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben 23 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Er zijn 3.283 voordrachten voor de lintjesregen 2018 of de Algemene Gelegenheid 2018 ontvangen. Over 375 voorstellen (11,42 % van het totaal bij de lintjesregen 2018) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht. In de bijlage treft u een selectie aan van gedecoreerde personen die publieke bekendheid genieten, dan wel opvallen door de aard van hun verdiensten.

De lintjesregen 2018 laat de volgende ontwikkelingen zien:

Er zijn 1.048 vrouwen bij de lintjesregen 2018 gedecoreerd, dat komt neer op 36,04 %. Het aantal mannen bedraagt 1.860 (63,96 %). Van alle gedecoreerden zijn er 2.552 personen (87,76 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1.587 mannen en 965 vrouwen. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, 573 personen. In Noord-Brabant zijn er 530 personen gedecoreerd en in Gelderland 350 personen. In de provincie Zuid-Holland werden de meeste vrouwen gedecoreerd, nl. 211 vrouwen (36,82 %). Het aandeel vrouwen is het grootst in Friesland, van de 84 gedecoreerden zijn er 34 vrouw (40,48 %). Op Curaçao is aan 11 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 8 personen en op Bonaire aan 4 personen. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2.779 personen. Er zijn 126 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. De oudst gedecoreerde persoon van de lintjesregen is de 105-jarige heer A. du Pon (1912) te Vlaardingen. Hij is vanaf 1934 actief, eerst in verschillende vrijwilligersfuncties bij supermarktketen Coop, in de ondernemingsraad, de personeelsvereniging en verschillende sportafdelingen. Later was hij actief als penningmeester bij de gereformeerde kerk in Rotterdam, de Fonteinkerk in Vlaardingen, was hij tien jaar mantelzorger voor zijn vrouw en is hij actief als vrijwilliger bij Seniorenwelzijn en heeft hij meerdere mensen geholpen met de thuisadministratie en schuldhulpverlening. De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2018 is de 29-jarige heer M.T.J.T. van Gerwen (1989) te Vlijmen, gemeente Heusden. Hij was vanaf 2005 actief bij het Nederlandse jeugdteam Darten en speelt vanaf 2007 in de Professional Darts Cooperation. Hij was de jongste speler ooit die een wereldkampioenschap won, staat momenteel op de eerste plek in de wereldranglijst en is de op een na succesvolste darter aller tijden.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl. Afbeeldingen in hoge resolutie van Koninklijke onderscheidingen kunt u downloaden via: www.lintjes.nl/downloads/downloads/afbeeldingen/.

Meer statistieken en infographics zijn op www.lintjes.nl te bekijken.