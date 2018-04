Minister Van Nieuwenhuizen: meer Europees infrageld voor veiligheid fietsers en voetgangers

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat er meer Europees infrageld ingezet wordt voor de bescherming van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers. De minister heeft dat vandaag in Ljubljana (Slovenië) ingebracht tijdens de vergadering van Europese ministers over de investeringen in het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T).

De Europese Commissie trekt €24 miljard uit in de periode 2014-2020 voor investeringen waarmee in Europa het netwerk van wegen, spoor en waterwegen wordt verbeterd. Van Nieuwenhuizen wil dat bij die investeringen er meer geld gericht wordt ingezet in infrastructuur voor fietsers en voetgangers. “Extra investeringen zijn nodig om in Europa de verkeersveiligheid te verbeteren. We kunnen er bovendien mee stimuleren dat meer mensen zich in drukke stedelijke gebieden te voet of op de fiets verplaatsen. Dat is ook goed voor de leefbaarheid in de steden.”

Verbeteren van de verkeersveiligheid is een van de speerpunten van de Europese Commisie. Eurocommissaris Bulc werkt aan een nieuw pakket aan mobiliteitsmaatregelen waarbij verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel is. In 2016 vielen er in Europa 25.500 dodelijke slachtoffers en jaarlijks vallen er 135.000 zwaargewonden in het verkeer.

Voor minister Van Nieuwenhuizen heeft verbeteren van verkeersveiligheid prioriteit. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar fietsers en voetgangers. Uit de cijfers die het CBS deze week heeft gepresenteerd blijkt dat er vorig jaar minder mensen zijn omgekomen in het verkeer, maar dat het aantal ongevallen met dodelijke afloop onder fietsers is toegenomen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft er tijdens de TEN-T dagen in Slovenië eveneens voor gepleit om in te zetten op verbeteringen aan internationale spoorverbindingen, zodat mensen voor kortere afstanden vaker de trein in plaats van het vliegtuig nemen.