Sierk Nawijn directeur Rijksvoorlichtingsdienst

Drs. S.J. (Sierk) Nawijn (51) treedt op 1 mei 2018 aan als directeur bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). In deze functie richt hij zich op de woordvoering en advisering van de minister-president en de ministerraad en op de overheidscommunicatie.

Nawijn werkt momenteel bij de RVD als hoofd van de afdeling Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR). Hiervoor was hij plaatsvervangend directeur Communicatie en hoofd woordvoering bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is hij hoofd interne communicatie geweest bij ABN AMRO en was hij woordvoerder van bewindspersonen van het ministerie van Defensie.



Nawijn volgt Paul van Nunen op, die directeur is geworden bij Brainport Eindhoven.



Met de benoeming van Sierk Nawijn is de leiding van de Rijksvoorlichtingsdienst weer compleet.