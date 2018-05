Aangifteperiode succesvol verlopen

Tekst De Belastingdienst na de aangifte

De Belastingdienst controleert alle binnen gekomen aangiften via een geautomatiseerd proces, een lopende band.

Die aangiften komen op die lopende band terecht, die passeren een aantal haltes, controle momenten.

Waar het systeem controleert of de gegevens compleet zijn en of de ingevulde gegevens bij een bepaald onderwerp ook overeen komen met de fiscale regels.

Als dat laatste niet het geval is, als we een risico detecteren, dan zet het systeem zo'n aangifte apart weg en onderzoeken we in een later stadium die aangifte.

Wie voor 1 april aangifte doet krijgt van ons voor 1 juli bericht.

Van die berichten die we voor 1 juli sturen doen we dat ook nog een keer in 70% in definitieve vorm.

Wij garanderen 1 juli, afspraak is afspraak.