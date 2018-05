Minister Blok bezoekt Algerije en Egypte

Minister Blok van Buitenlandse Zaken brengt op 9 en 10 mei achtereenvolgens een bezoek aan Algerije en Egypte.

In Algiers spreekt hij met premier Ouyahia en de minister van Buitenlandse Zaken Messahel over o.a. migratie, handel en fiscale samenwerking. Minister Blok ontmoet ook de Algerijnse ministers van Financiën, Transport en Openbare Werken, Landbouw, Energie en Water.

Tijdens het bezoek wordt een belastingverdrag tussen beide landen getekend dat ervoor zorgt dat bedrijven die actief zijn in beide landen geen dubbele belasting betalen.

Door de relatieve stabiliteit in Algerije speelt het land een belangrijke rol in de regio aan de zuidgrens van Europa. Goede relaties met Algerije helpen ook bij het contact met andere Noord-Afrikaanse partners om bijvoorbeeld ongeregelde transit-migratie te voorkomen en mensensmokkel aan te pakken.

Op donderdag 10 mei ontmoet minister Blok in Cairo de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Shoukry. Het is de eerste keer in vijf jaar dat een dergelijk bilateraal bezoek plaatsvindt. In de gesprekken zal o.a. worden ingegaan op de relatie tussen Nederland en Egypte, ontwikkelingen in de Egyptische maatschappij en ontwikkelingen in de regio. Minister Blok brengt daarnaast een bezoek aan de paus van de Koptische kerk.