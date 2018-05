Opnieuw kostendaling duurzame energie in najaarsronde SDE+

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten. Opvallend is dat de kosten voor wind op land blijven dalen. Wat verder opvalt is de massale inschrijving door zonne-energieprojecten (zon-PV), met maar liefst 3.945 projecten.

Met de SDE+ levert het kabinet een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Samen met de partners van het Energieakkoord zet het kabinet de komende jaren grote stappen om de energievoorziening in Nederland verder te verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met 6 miljard euro.

Minder subsidie nodig door schaalvergroting en innovatie duurzame energieopwekking

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.



De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Beeld: EZK

Meer informatie

Alle SDE+ projecten uit de najaarsronde 2017 zijn te bekijken op de interactieve kaart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.