Algerije en Nederland tekenen belastingverdrag

Minister Blok tekende vandaag in Algiers een belastingverdrag met de Algerijnse minister van Financiën Raouia. Het verdrag zorgt ervoor dat bedrijven die actief zijn in beide landen geen dubbele belasting betalen. Algerije is met 1,3 miljard euro aan handelsbetrekkingen de grootste handelspartner van Nederland in Noord-Afrika. Minister Blok: “Om het investeringsklimaat verder te verbeteren moet je handelsbelemmeringen wegnemen”. Het belastingverdrag wordt met ingang van 2019 van kracht.

Minister Blok sprak tijdens zijn bezoek met premier Ouyahia, minister van Buitenlandse Zaken Messahel en de ministers van Financiën, Landbouw, Transport en Openbare Werken, Energie en Water. Nederland hecht veel waarde aan een actief partnerschap met Algerije. Minister Blok: “Algerije is niet alleen een belangrijke handelspartner, maar speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de regio aan de zuidgrenzen van de Europese Unie”. Dagelijks trekken ongeveer 500 migranten naar Algerije. Het gesprek tussen de ministers ging daarom o.a. over grensbewaking en bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Goede relaties met Algerije helpen ook bij het verbeteren van het contact over migratie met andere Noord-Afrikaanse partners. Nederland en Algerije trekken verder samen op in de strijd tegen terrorisme en het voorkomen van radicalisering. Minister Blok stelde ook de recente sluiting van Protestantse kerken door de overheid aan de orde.