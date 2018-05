SZW zoekt getuigen naar te werk stellen illegalen in restaurant in Haagse Transvaalwijk

De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren werkzaam in een Indiaas restaurant aan het Paul Krugerplein in Den Haag.

Het onderzoek richt zich op de periode van 2017 tot op heden. De Recherche SZW is op zoek naar getuigen die in deze periode iets opmerkelijks gezien hebben in het restaurant Chawlas2 aan het Paul Krugerplein of in de nabije omgeving. Ze kunnen zich melden bij de Inspectie SZW op het nummer 0800-5151. Indien zij anoniem wensen te blijven kunnen zij contact opnemen met het team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie SZW. Dat kan via het telefoonnummer 06-23866145.