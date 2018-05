Blok ontmoet Egyptische minister Buitenlandse Zaken

Minister Blok van Buitenlandse Zaken bezocht Cairo om kennis te maken met zijn Egyptische collega van Buitenlandse Zaken Shoukry. Het is de eerste keer in vijf jaar dat een dergelijk gesprek tussen beide landen plaatsvindt.

Nederland streeft naar constructief en open contact met Egypte waarin wordt gesproken over zowel onderwerpen waarop beide landen willen samenwerken, als onderwerpen waar anders over wordt gedacht.

Als één van de grootste landen aan de zuidgrenzen van Europa is de stabiliteit van Egypte van belang voor Europa en Nederland. Minister Blok is positief over de flinke economische hervormingen die het land de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Minister Blok: “De hervormingen leiden tot economische groei. Dat is positief voor de werkgelegenheid en biedt ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland wil Egypte hierbij ondersteunen en zal de komende jaren meer gaan investeren in ontwikkeling van de private sector en het stimuleren van werkgelegenheid”. Daarnaast wordt de samenwerking versterkt op het gebied van water en landbouw om Egypte te ondersteunen met de toenemende waterschaarste en klimaatverandering. Beide ministers spraken ook over de rol van Egypte in de regio ten aanzien van migratie, Libië en het Midden-Oosten vredesproces.

Minister Blok heeft ook gesproken over de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de beperkte ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Egypte. Actieve burgers en NGO’s vormen een essentiële voorwaarde voor een sterk en stabiel land. Minister Blok sprak tijdens zijn bezoek eveneens met een mensenrechtenadvocaat en een vertegenwoordiger van de politieke oppositie.

Minister Blok bracht daarnaast een bezoek aan Paus Tawadros II van de Koptische kerk. Zij spraken over de situatie van de Koptische christenen in Egypte.