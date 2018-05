Voorzorgsmaatregel uitfaseren gebruik antivirussoftware Kaspersky Lab

Het kabinet heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de voorzorgsmaatregel die is genomen ten aanzien van het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab door de Rijksoverheid en het advies daarover aan bedrijven en organisaties met vitale diensten. Om de nationale veiligheid te waarborgen heeft het kabinet besloten het gebruik van Kaspersky antivirussoftware uit te faseren voor het Rijk en de vitale sector geadviseerd hetzelfde te doen.

Deze voorzorgsmaatregel wordt genomen omdat antivirussoftware diep in systemen zit en misbruik een groot veiligheidsrisico kan vormen. Russische wetgeving verplicht bedrijven als Kaspersky samen te werken met de Russische overheid. Ook heeft Rusland een actief offensieve cyberprogramma dat onder meer gericht is op Nederland en vitale Nederlandse belangen. De combinatie van deze factoren maakt dat het kabinet heeft geconcludeerd dat het risico op digitale spionage en sabotage bij de Rijksoverheid en de vitale sector aanwezig is.