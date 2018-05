Werkbezoek Rutte aan Bovenwindse eilanden

Minister-president Rutte heeft met staatssecretaris Knops een werkbezoek gebracht aan de Bovenwindse eilanden. Lees hieronder zijn reactie.

Met staatssecretaris Knops heb ik gisteren en vandaag een indrukwekkend bezoek gebracht aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Met eigen ogen hebben we hier kunnen zien hoe groot de impact van orkanen Irma en Maria is. Wat mij bijzonder heeft aangegrepen, is de veerkracht van de inwoners van deze eilanden. Vanochtend ben ik bijvoorbeeld bij het Wit-Gele Kruis geweest, een non-profit organisatie die ongelooflijk belangrijk werk verricht, zoals de versterking van huizen van ouderen en het opleiden van jongeren. Een mooi initiatief, met diepe wortels in de samenleving. Het is nu zaak dat met name het bestuur van Sint Maarten aanhaakt en ook centrale wederopbouw van de grond komt. Dat is des te urgenter omdat het nieuwe orkaanseizoen nadert. De infrastructuur, de huizen en scholen moeten stormproof worden gemaakt. En dat moet niet alleen snel gebeuren, maar ook zorgvuldig, binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld.



Het geld is er. In totaal heeft Nederland 550 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld moet ook echt worden gebruikt voor wederopbouw. Begin vorige maand is een eerste tranche van 110 miljoen euro vrijgekomen uit het wederopbouwfonds. De voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor het verlenen van steun (een integriteitskamer en adequaat grenstoezicht) blijven dan ook onverminderd gelden. Dat heb ik ook nog eens benadrukt in de gesprekken die ik heb gevoerd, onder andere met minister-president Marlin en gouverneur Eugene Holiday. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat vitale infrastructuur wordt hersteld, de weerbaarheid van het land tegen natuurrampen wordt vergroot en iedereen op de eilanden orkanen Irma en Maria achter zich kan laten.