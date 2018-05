Minister Blok naar Verenigde Staten voor overleg met Pompeo

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei 2018 is minister Blok in de Verenigde Staten. Hij spreekt in Washington zijn Amerikaanse collega Michael Pompeo. Ook gaat Blok in overleg met de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton.

Actuele vraagstukken als de Irandeal, de situatie in het Midden-Oosten en de relatie met Rusland komen aan bod. De minister vindt trans-atlantische samenwerking aan beide kanten van de oceaan essentieel voor onze vrede, veiligheid en welvaart, ook als je van mening verschilt. ‘De VS is een onmisbare partner’, aldus Blok. Over de Irandeal stelt de minister: ‘Hoewel Nederland het Amerikaanse besluit over de Irandeal betreurt, willen we samen met de EU naar oplossingen blijven zoeken. Dit vereist dat we het gesprek met de VS blijven voortzetten en de handen ineenslaan.’

Voor zijn bezoek aan Washington vertegenwoordigt Minister Blok Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York. De Veiligheidsraad komt bijeen over het beschermen van de internationale rechtsorde, ‘een onderwerp dat raakt aan de fundamenten van Nederland’, aldus minister Blok. ‘Want internationale misdadigers moeten gestraft worden voor hun daden.’

Blok spreekt ook met Directeur Politieke Zaken van de VN DiCarlo over onder andere de Irandeal. Afsluitend neemt de minister deel aan een rondetafelgesprek op de Permanente Vertegenwoordiging over mensenrechtenschendingen in Myanmar met de Speciaal Vertegenwoordiger voor Seksueel Geweld in Conflict van de SG.