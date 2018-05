Galileo Reference Centre bewaakt kwaliteit satellietdata

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) opende op woensdag 16 mei het Galileo Reference Centre in Noordwijk. Dit centrum gaat de kwaliteit bewaken van de data die het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo oplevert. Belangrijk, want bijna iedereen maakt gebruik van diensten die op basis van deze satellietdata werken. Naast het bewaken van de kwaliteit van de diensten van Galileo stemt het Reference Centre ook af met het Amerikaanse GPS en het Russische GLONASS.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik ben trots op het feit dat het Galileo Reference Centre in Nederland staat. Met de data van Galileo kunnen we straks tot 20 cm nauwkeurig navigeren. De drastische verkorting van reactietijd zal bij reddingsacties mensenlevens sparen.”

Carlo des Dorides (Directeur van het Global Navigation Overlay Service Agency (GNSS)): “Het Galileo Reference Centre is een ‘state of the art’ faciliteit dat Galileo ondersteunt. Het GRC is cruciaal voor het monitoren van de prestaties van het systeem, ervoor wakend dat de gebruikers de meest betrouwbare satelliet data ontvangen. Tegelijkertijd wordt het potentieel vergroot voor nieuwe diensten.”

Tot op 20 centimeter nauwkeurig

Galileo is een Europees systeem voor het bepalen van locatie- en tijd. Het is vergelijkbaar met het (militaire) GPS, maar kan nauwkeuriger tijd en plaats aangeven. Door een combinatie van Galileo en GPS ontstaat een betere dienstverlening voor alle gebruikers. Galileo kan straks locatiedata leveren tot op 20 centimeter nauwkeurig. Dat is van belang voor veel Location Based services die in veel apps worden gebruikt, zoals autonavigatie, blindengeleiding en noodsignalen systemen.

Response tijd van een uur naar 10 minuten

De responsetijd voor noodoproepen wordt op veel plaatsen op aarde verkort van soms een uur tot 10 minuten. Hiermee levert Galileo een grote bijdrage aan het wereldwijde systeem voor opsporing en redding (Search and Rescue). Ook kan via Galileo een signaal verzonden worden dat de noodoproep is ontvangen en wordt verwerkt.

Painted Earth

Minister Van Nieuwenhuizen opende het Galileo Reference Centre door een kunstwerk te onthullen, dat door de aanwezigen gemaakt werd met een nieuwe app ‘Painted Earth’. Met de opening wordt het Galileo Reference Centre officieel beschikbaar voor het Europese agentschap voor satellietnavigatie. Het Galileo Reference Centre ligt dichtbij het Europese Space Research and Technology Centre (ESTEC), de grootste vestiging van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In 2016 tekende Nederland voor het huisvesten van het centrum.