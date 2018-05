Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Het wordt makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad ook makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Voorheen moesten voor zo’n gesprek grote excelbestanden worden doorzocht of verschillende jaarverslagen naast elkaar gelegd. Vanaf vandaag is er een website om dit soort informatie makkelijk te kunnen bekijken.

Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid, waaronder ook de jaarrekening. Deze financiële informatie staat al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Met de nieuwe website kun je makkelijker zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel of aan huisvesting of hoeveel een bestuur binnenkrijgt aan ouderbijdragen. Ook is dat soort informatie per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) inzichtelijk gemaakt en kun je schoolbesturen vergelijken.

Verantwoording

Scholen hebben zelf de ruimte om te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in de besteding van onderwijsgeld door de schoolbesturen. Met deze website komt het ministerie aan deze vraag tegemoet. ‘Scholen gaan over het algemeen zeer goed en gedegen met hun geld om. Maar het is wel belangrijk dat ze laten zien waar het geld naartoe gaat. Door de cijfers op deze manier te presenteren, kunnen we daar als ministerie bij helpen’, aldus Slob.

Gesprek op school

Volgens minister Slob (Onderwijs) is het belangrijk dat schoolbesturen met leraren en ouders in gesprek zijn of gaan over de inkomsten en de uitgaven. De website is daarbij een hulpmiddel. ‘Voor een medezeggenschapsraad wordt het makkelijker om het financiële plaatje van het bestuur te vergelijken met een ander bestuur of met de hele sector. Dat kan dan de basis zijn voor een goed gesprek.’

Ook minister Van Engelshoven (Onderwijs) hoopt dat de site zorgt voor meer en betere gesprekken tussen besturen en betrokkenen. ‘Besturen leggen al verantwoording af in hun jaarverslag, maar het is goed dat ze ook actief het gesprek hierover aangaan. Daardoor krijgen leraren meer inzicht in de financiën van hun school en bestuur en krijgt het bestuur meer betrokkenheid van de medewerkers.

Eerste stap

De website is een eerste stap. Zo staat geen duiding van de cijfers online, omdat besturen zelf hun cijfers duiden in hun jaarverslag. Per school kunnen er omstandigheden zijn die afwijkende cijfers goed verklaren. ‘Juist daarom is het gesprek op de school zo belangrijk. Omdat elke school anders is’, aldus Slob. Voor de gehele sector staat de duiding in de Financiële Staat van het Onderwijs, die de Inspectie voor het Onderwijs jaarlijks uitbrengt.

Het doel is om in een latere fase alle gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de reserves van besturen, ook online te zetten. Daarnaast moet het mogelijk worden om meerjarige vergelijkingen te maken. Ook moet de duiding uit de Financiële Staat op de website terug te vinden zijn.