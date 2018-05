Praat mee met SZW over de toekomst van werk!

Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst te kunnen maken, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze vragen in gesprek.

Tot vijftig mensen kunnen meepraten tijdens de bijeenkomst op woensdag 30 mei, in het gebouw van het ministerie van SZW aan Parnassusplein 5 in Den Haag. Werknemers, werkgevers én zzp'ers: iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te melden via de website van Goed werk! Dialoog.

De bijeenkomst in Den Haag is de eerste van een serie van drie dialoogsessies over werk in de toekomst, die wordt georganiseerd in het kader van het 100-jarig bestaan van het ministerie. Tijdens bijeenkomsten in Eindhoven en Zwolle staan onder meer de invloed van robotisering en de vraag wie er straks nog werkt centraal.

In Den Haag gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de kansen, bedreigingen en uitdagingen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, welke vaardigheden in de toekomst nodig zullen zijn en hoe we met leren en blijvend ontwikkelen van vaardigheden daar een antwoord op kunnen vormen.

Spreker: Joop Schippers

Prof. dr. Joop Schippers is als hoogleraar Arbeids- en Emancipatie-economie verbonden aan de Universiteit Utrecht en verzorgt deze middag de aftrap met een inspirerende inleiding op het thema. Aansluitend gaan de deelnemers zelf aan de slag met het thema. Dat doen ze aan de hand van diverse creatieve werkvormen.

Toekomstig beleid

De onderwerpen voor de bijeenkomsten zijn aangedragen tijdens een landelijke, online dialoogsessie op 9 april. Tijdens de drie bijeenkomsten in het land gaan werkgevers, werknemers, zzp’ers, studerenden en mensen zonder betaald werk dieper in op de gekozen thema’s. Het ministerie van SZW neemt de resultaten mee als input voor toekomstig beleid.

Praktische informatie:

Locatie: SZW-gebouw, Parnassusplein 5, Den Haag (op loopafstand van het Centraal Station)

Datum: woensdag 30 mei

15.00 – 15.30 uur: Inloop met mobiele expositie ‘100 jaar SZW: Goed Werk!’

15.30 – 17.15 uur: Inleiding door prof. dr. Schippers en aansluitend dialoogronde 1

17.15 – 18.00 uur: Diner

18.00 – 19.15 uur: Dialoogronde 2 en afsluiting

19.15 – 20.00 uur: Napraten tijdens de borrel

Opgeven kan tot 28 mei via het aanmeldformulier op de website van Goed werk! Dialoog.